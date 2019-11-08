ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Вырастить в себе «моржа» - Сергей Валицкий

Мурманск - суровый город. Непростые условия жизни заставляют северян принимать решительные меры по улучшению самочувствия и укреплению иммунитета, например, моржевание. Так ли страшно зайти в прорубь или растереться снегом, очевидные плюсы и возможные противопоказания? Об этом пойдёт разговор сегодня, 8 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с наставником общественной организации «Морж» - Сергеем Валицким.