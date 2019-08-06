ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Вызов Арктики» - бесстрашные северяне бежали по краю света!

В прошедшие выходные в Териберке состоялся трейл-забег «Вызов Арктики». Суровая северная погода не смогла сломить дух участников марафона, которые, превозмогая множество препятствий, преодолели весь маршрут. Результатами марафона и секретами его проведения с нами сегодня, 6 августа, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» поделится организатор «Вызова Арктики» Кристина Алексеенкова.