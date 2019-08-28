ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Я прививки не боюсь, если надо - уколюсь!

Лето заканчивается, а осень уже врывается в нашу жизнь. Это значит, что скоро начнётся пора сезонных заболеваний. Уберечь себя от гриппа можно с помощью прививки. Кстати, вакцинация взрослого населения уже началась. Подробнее об этом мы поговорим сегодня, 28 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с нашей гостьей - консультантом управления организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области Айной Литвиновой.