ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Йога - путь к достижению баланса и гармонии в жизни, уверена преподаватель йоги Марина Кизнякова

Йога развивает человека через тело, ум и эмоции, считает Лидия Кизнякова, преподаватель йоги, гостья программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Люди могут существовать в гармонии с миром, что очень здорово, уверена она.

Йога объединяет различные духовные, психические и физические практики. Она внесена в список нематериального культурного наследия Юнеско. Этим древним индийским учением в России интересовались ещё до революции 1917 года. Сейчас йога открыта для всех и включает в себя множество направлений и школ: хатха-йога, аштанга-йога, йога-айенгара, кундалини-йога, даже акройога в воздухе и аэройога в гамаке.

Йога развивает человека через тело, ум и эмоции, считает Лидия Кизнякова, преподаватель йоги, гостья программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Люди могут существовать в гармонии с миром, что очень здорово, уверена она.

А чем полезен этот вид физической активности? Чем занятия йогой отличаются от других видов спорта и фитнеса? С чего начать? Как йога помогает познать себя? Об этом и не только идёт разговор в новом выпуске программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с преподавателем йоги Мариной Кизняковой.