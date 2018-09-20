ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Юмор – правда в безопасных для жизни дозах

21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?

Озираюсь, ищу о ком бы сообщить в органы

Радуюсь, что теперь воров пересажают, а кто останется - разбогатеют

Боюсь, что следователи будут сливать информацию своим знакомым, чтобы подзаработать

Ничего хорошего от этого не жду

Вспоминаю время сталинских репрессий

Голосовать

Проголосовало: 405 человек