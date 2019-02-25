День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.02.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: За опасный этот труд их огнеборцами зовут!
В этом году пожарной охране России исполняется 370 лет. А заполярные огнеборцы отмечают 100-летие со дня становления пожарной охраны Мурманской области. Многие мальчишки в детстве мечтают стать пожарными, спасать людей и их дома от огня. Но стать спасателем, как показывает практика, способен далеко не каждый. Гость нашей программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Юрий Ганжала, заместитель начальника Первого отряда ФПС по Мурманской области, в прямом эфире расскажет, каким должен быть настоящий огнеборец?
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