ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: За опасный этот труд их огнеборцами зовут!

В этом году пожарной охране России исполняется 370 лет. А заполярные огнеборцы отмечают 100-летие со дня становления пожарной охраны Мурманской области. Многие мальчишки в детстве мечтают стать пожарными, спасать людей и их дома от огня. Но стать спасателем, как показывает практика, способен далеко не каждый. Гость нашей программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Юрий Ганжала, заместитель начальника Первого отряда ФПС по Мурманской области, в прямом эфире расскажет, каким должен быть настоящий огнеборец?