ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Зачем Дому молодёжи детский сад?

Активисты мурманского Дома молодёжи - вперёд! Ребята выходят с инициативой о постройке нового детского сада в одном из микрорайонов областного центра. Помимо этого, у нашей молодёжи есть много и других идей по обустройству родных улиц, о которых нам расскажет в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи».