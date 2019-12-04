ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Зачем театр кукол «захватил» здание Министерства обороны?

12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?

Вернуть старый пенсионный возраст всем!

А чем думали, когда принимали закон о повышении пенсионного возраста?

Задолбали!

У жителей Дальнего Востока продолжительность жизни уменьшилась?

Голосовать

Проголосовало: 652 человека