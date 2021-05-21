ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Заложники ситуации, или Когда прекратится некорректное начисление оплаты за потребление холодной воды - знает Сергей Смоленов

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Григорий, здравствуйте. Заверяю Вас, Ваших сторонников и всех родителей учащихся нашего ОУ, удостоенного в 2018 году гранта, от своего имени и имени всего коллектива МБОУ "Кадетская школа города Мурма Комментарий к новости: Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?

Григорий это же какую память надо иметь, чтоб запомнить все, что нажито непосильным трудом! Трудно все-таки быть народным избранником. ну, а воспитанникам кадетской школы, с их неокрепшими умами, можно только Комментарий к новости: Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?