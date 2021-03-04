ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Замучили снегопады? СМУТ нам в помощь – Алёна Кузнецова

Владимир Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое Комментарий к новости: КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему на Севере жить хорошо? Ответ знает Юрий Макаренко, «крестоносец» МГТУ

Константин Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»