ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Здравоохранению региона прописали финансовую инъекцию

В этом году многие больницы региона обзавелись новой медтехникой. И теперь врачи могут проводить диагностику и лечение северян своевременно и качественно. О том, как такие благостные перемены стали возможны и, что ещё предстоит сделать для улучшения нашей медицины, сегодня, 22 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Дмитрий Вячеславович Панычев, исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области.