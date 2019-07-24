ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Жара на улице, но работа у нас кипит - Леонид Мостовой

Пока все отдыхают, молодёжь - работает!

Да, мы не ошиблись. Наши активисты из Дома молодёжи никогда не стоят на месте. И даже летом, когда кажется, что пора отдыхать, они готовятся к новому сезону. При этом, не забывая про действующие проекты. Говорить об этом можно бесконечно, чем мы и займёмся сегодня, 24 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с нашим уже постоянным гостем - директором Мурманского муниципального учреждения «Дом молодёжи» Леонидом Мостовым.