ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Жаркое лето пришло! Как грамотно собраться в отпуск с любимыми питомцами - заводчик Оксана Бойко

Как подготовить домашнего друга к длительной поездке? Какие требования к транспортировке животных на разных видах транспорта? Как и где оформить необходимые документы? От отчего стоит уберечь животного в летний сезон? Об этом и многом другом идёт разговор с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Оксаной Бойко.

Отправляясь в отпуск, многие северяне не хотят или не могут оставить любимых питомцев дома. К счастью, кошку, собаку и даже хомячка можно взять с собой в поезд, самолёт и автобус, но только при соблюдении правил перевозки домашних животных.

Как подготовить домашнего друга к длительной поездке? Какие требования к транспортировке животных на разных видах транспорта? Как и где оформить необходимые документы? От отчего стоит уберечь животного в летний сезон? Об этом и многом другом идёт разговор с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Оксаной Бойко.