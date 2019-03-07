ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Женский взгляд на серьёзную профессию

В преддверии Международного женского дня разговоры только о весне и прекрасном. Поэтому в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» в четверг пойдёт беседа о том, как справляются хрупкие девушки на тяжёлых мужских должностях. Мария Шиловская, радиотелефонист службы оперативного обеспечения диспетчерской связи ФКУ «ЦУСК ГУ МЧС России по Мурманской области» расскажет о секретах этой работы, о том, как северянки умудряются нести службу, управлять семьёй и что она ждёт от женского праздника.