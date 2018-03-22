День за днём с «Арктик-ТВ»22.03.18 20:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Что выбрали северяне, или ЗАТО подводят итоги рейтингового голосования
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-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 875 человек
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Последние комментарии
Юлия
22.03.18 21:40
Я целый год судилась с Качаном . Самое интересное, что органы опеки спокойно дали согласие на снятие детей с регистрации. Суд выиграли, сделку признали не законной и недействительной. Судья, который в
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Горожанин
22.03.18 08:21
100 тысяч на квартиру! Недельный заработок властьимущих.
Анатоль
21.03.18 22:57
Олег, так держать! Мы рады за тебя!
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