ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Как будем жить? Как позволит бюджет региона!

Главным региональным документом законом предлагается увеличение общего объёма доходов на 1 млрд 861,1 млн рублей или на 3,3% к утверждённому объёму доходов. В целом доходы составили 58 млрд 472 млн 237,7 тысячи рублей. Расходы выросли на 3 млрд 493 млн 669,6 тысячи рублей или на 5,8% и сравнялись с суммой 63 млрд 274 млн 930,4 тысячи рублей. Дефицит областного бюджета составил 4 млрд 802,7 млн или 9,2% к объёму доходов без учёта безвозмездных поступлений. Он максимально приблизился к пределу требований, заключённых с Минфином РФ, соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, с учётом проведённой в декабре 2017 года реструктуризации.

Параметры бюджета 2018/2019 годов составят: доходы – 59 млрд 153,1 млн рублей и 61 млрд 147,3 млн; расходы – 61 млрд 613, 9 млн и 62 млрд 573, 1 млн рублей.

Рост общего объёма доходов сложился за счёт увеличения безвозмездных поступлений на 1 млрд 861,1 млн рублей, или на 40,9% от утверждённых бюджетных назначений. Дотации увеличились на 1 млрд 4,8 млн – за счёт дотаций на сбалансированность бюджетов и дотаций на частичную компенсацию затрат на оплату труда работникам бюджетной сферы. Субвенция увеличена на 266,8 млн рублей, в основном за счёт субвенций на ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка - 132,1 млн рублей и субвенций на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами – 101,6 млн.

Объём субсидий увеличен на 159,7 млн рублей: в основном за счёт субсидий на софинансирование расходов при оказании гражданам высокотехнологичной медпомощи, не включённой в базовую программу обязательного медстрахования, – 62,7 млн рублей. А также – субсидий на софинансирование госпрограмм субъектов РФ, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций – 43,3 млн, субсидий на господдержку малого и среднего предпринимательства – 33,6 млн рублей.

Иные межбюджетные трансферты возросли на 429,8 млн: в основном на выплату региональной доплаты к пенсии – 324 млн рублей и на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях – 71 млн рублей.

Расходы бюджета предлагается увеличить в 2018 году, по сравнению с ранее утверждёнными назначениями, на 3 млрд 493,7 млн рублей, или на 5,8%. В том числе рост расходов с использованием целевых средств из федерального бюджета – на 855,7 млн.

Основные направления изменения расходов: на 2 млрд 68,7 млн рублей увеличена субсидия ресурсоснабжающим организациям в целях надёжного обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами. В целях частичной компенсации расходов на повышение уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, с учётом решения Конституционного суда о северных надбавках к МРОТ, - на 469,7 млн рублей увеличить субсидии муниципалитетам на оплату труда работникам муниципальных учреждений. И на 399,5 млн увеличена субвенция муниципальным образованиям на реализацию законов Мурманской области о региональных нормативах обеспечения образовательной деятельности.

Исходя из вышеуказанных изменений, внесены коррективы расходов по отраслям - в ЖКХ, образовании, а также – в межбюджетных трансфертах и социальной политике. Изменились расходы по госпрограммам в Мурманской области. В рамках бюджетных инвестиций в объекты капстроительства государственной муниципальной собственности произведены коррективы, связанные с введением новых объектов, уточнением потребностей и графиков работ. Объёмы расходов увеличены на 85,1 млн рублей и составят 1 млрд 69,2 млн рублей. Обозначены новые объекты капстроительства: детсады - в Полярном (ЗАТО Александровск), ЗАТО г.Североморск и посёлке Печенга. На разработку проектно-сметной документации этих объектов и строительство предусмотрено 92,8 млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 71 млн. Также предусмотрены ассигнования на достройку дома культуры в селе Варзуга – 30,2 млн рублей, из которых 15,2 млн – федеральные деньги.

Наибольшее уменьшение ассигнований отмечается по следующим объектам: культурный центр «Большевик» в Кировске – на 60,1 млн рублей. Эти деньги направлены на строительство в этом же городе спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием – в связи с уточнением графика работ на объекте.

Финансирование на общеобразовательную среднюю школу на 1 тысячу мест в ЗАТО г.Североморск сокращено на 21,8 млн, получение денег перенесено на 2020 год в связи с корректировкой планируемых сроков реализации проекта.

Общий объём межбюджетных трансфертов на 2018 год предлагается увеличить на 953,4 млн рублей, или на 4,4% от ранее утверждённых объёмов. В основном за счёт роста субсидий на 615,2 млн, из них софинансирование расходов на оплату труда муниципальным работникам - 469,7 млн. В целом объём составит 1 млрд 33,4 млн рублей.

На строительство, реконструкцию и капремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения потребуется 22,6 млн. За счёт увеличения субвенции на 420 млн рублей потребуется 399,5 млн рублей из областной казны на реализацию региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности.

Кроме того, предусмотрена дополнительная финансовая поддержка муниципальным образованиям в 300 млн на предоставление бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета. В целом поддержка по этому направлению составит 600 млн рублей.

Госдолг Мурманской области на 1 января 2019 года ожидается в размере 22,3 млрд рублей, что на 0,4 млрд выше ранее утверждённого законом показателя. В структуре долга запланировано снижение кредитов от кредитных организаций на 4,1 млрд, и увеличен кредит из федерального бюджета на 4,5 млрд рублей. Так как декабрьским соглашением о реструктуризации госдолга предусмотрена рассрочка погашения задолженности с переносом сроков погашения. Планируемое увеличение госдолга приведёт к повышению долговой нагрузки с 42-х до 42,9% по отношению к налоговым и неналоговым доходам.