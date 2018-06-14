ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Кто любит и почему отдыхать в Мурманской области?

Но по факту МВД не проводит служебные расследования... Баталова отправили на покой и погон не лишили. В тюрьму никого не посадили. Вопрос, почему? Наверное, МВД не хочет «выносить сор из избы» и порт

Роман

Хватит фуфайку населению в уши пихать!!! Неужели нельзя не отключая, просто уменьшить подачу тепла, снизить температуру теплоносителя и все!!! Но нет это не выгодно!!! Как же будут они осваивать бюдже