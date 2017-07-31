ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Лагерная жизнь подходит не для всех

Лето продолжается – время отпусков и школьных каникул в самом разгаре. Многие родители, которые работают и в этот период, отправляют сыновей и дочерей в детские лагеря. О работе детских лагерей и пойдёт разговор в программе «Открытая студия», гостем которой сегодня стала заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.

- Ирина Александровна, нам бы хотелось сегодня не просто рассказать телезрителям, сколько детей из нашего региона отдыхают и оздоравливаются, но и рассмотреть некоторые спорных моментах, которые возникают. Например, недавно вернулись дети из лагеря «Космос-2», а мнения детей и родителей об организации отдыха там абсолютно разные…

Татьяна Богданова: «У меня много жалоб. Например, за время отдыха моих детей там было три пожара, медпомощь оказывалась не вовремя. Я планирую писать жалобу».

Полина Фудина: «Мне понравилось в лагере. Мы играли, ходили на мероприятия. Там было много свадеб».

Маргарита Монахова: «Мне понравилось брать со столовой хлеб».

- Какая реакция министерства была на жалобы северян. Насколько я знаю, специалист ведомства выезжал на место, чтобы проверить тревожные сигналы. Насколько комфортно дети себя сейчас чувствуют в лагере?

- Есть как положительные отзывы, так и отрицательные. Это однозначно. По итогам работы первой смены от нас выезжал специалист в лагерь, нарушений выполнения контракта он не обнаружил. Что в документе заявлено, всё соответствует. Но есть вопросы по нашим детям: как они себя ведут? Есть вопросы и к работникам лагеря: по кадровому составу, по вожатым. Но это проблема сегодня во всех лагерях России, потому что только сейчас начинается программа в высших учебных заведениях по подготовке вожатых для оздоровительных лагерей, - рассказывает Ирина Ковшира.

В настоящее время в лагере «Космос-2» в Самарской области находится третья смена - более пятисот детей из Мурманской области.