ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Лучшие проекты выбирали из 497 предложений северян - Семён Кауров, глава администрации ЗАТО Александровск

Александр То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся Комментарий к новости: Дочь Анатолия Собчака приглашает на встречу

Алексей Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!((( Комментарий к новости: Полпред президента проверил ход выполнения майских указов в нашем регионе