ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: «Муста-Тунтури» - преодолеть 100 километров самого северного веломарафона

22 июля на полуострове Средний состоялся третий этап веломарафонов Мурманской области в дисциплине кросс-кантри «Муста-Тунтури» длиной 100 километров. В велогонке приняли участие велосипедисты из городов Мурманской области, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Веломарафон «Муста-Тунтури» проводился в трёх группах - «мужчины до 45 лет», «мужчины старше 45 лет» и «женщины» без разграничения по возрасту. Всего в этот день на дистанцию вышли 45 человек, из них 7 представительниц прекрасного пола, как и в прошлом году.

Веломарафон проехали не только жители нашего региона из Мурманска, Заполярного, Апатитов, Ковдора, Кандалакши, Никеля, Мурмашей, Колы, Североморска, Полярных Зорей, Мончегорска, Кировска, но и приезжие велосипедисты из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

Победители и призеры были определены в каждой из категорий. В первой, самой многочисленной группе «мужчины до 45 лет» победителем стал Лазарев Иван из Мурманска (команда «Солнышко»), его время 4 часа и 45 минут. Второе место занял Кочетков Роман из Апатитов, а третье – Бровин Алексей, также из команды «Солнышко», Мурманск.

Вторая группа «мужчины старше 45 лет» собрала 8 спортсменов. Первое заслуженное место занял Поздеев Андрей из Апатитов, проехав за 4 часов и 59 минуты, улучшив собственный результат прошлого года. На втором месте – Никифоров Алексей из Мончегорска за 5 часов и 38 минут.

Третьим в этой категории пришел – Юрьев Сергей из Санкт-Петербурга, со временем 6 часов и 26 минут.

Победительницей женского зачета стала Андреева Анастасия из Петрозаводска, время 6 часов и 38 минут. Второе за Соболевой Антониной из Кандалакши и ее время 6 часов и 45 минут. Заслуженное третье место у Юрму Натальи из Мурмашей (6 часов и 59 минут).

Победители марафона получили кубки, призеры – медали и подарки от партнеров веломарафона. На старте все участники получили эксклюзивные футболки самого северного веломарафона в мире.