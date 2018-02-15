ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Начинающих предпринимателей научат и обязательно поддержат

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о начале приёма заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года». Задачей конкурсного отбора является выявление и поощрение предпринимателей региона, показавших наилучшие результаты в развитии бизнеса и решении социальных вопросов, а также распространение положительного опыта эффективной предпринимательской деятельности.

Сегодня об участии в конкурсе «Предприниматель года» и других бизнес-программ расскажут Артём Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области и Светлана Анатольевна Доголева, начальник отдела развития инноваций и предпринимательства мин развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

В 2018 году конкурсный отбор проходит по следующим номинациям: «Старт» - лучший проект среди начинающих предпринимателей; «Деловая женщина - предприниматель года» - лучший проект, возглавляемый женщиной; «Лучший семейный бизнес Мурманской области» - лучший проект по развитию семейного предпринимательства; «Путь к успеху» - лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций; «За полезное» - лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере.

Приём заявок осуществляется с 1 февраля по 23 марта текущего года. Подведение итогов и определение победителей и лауреатов конкурса будет проведено до 15 мая 2018 года.

Организаторами конкурса являются Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная». Оператором конкурса, осуществляющим прием заявок, является АНО «Центр управления проектами».

Заявки и конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 82, Деловой центр «Арктика», офис 1008.

Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе можно: в АНО «Центр управления проектами», тел.: (8152) 45-19-04, 45-41-07; в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, тел. (8152) 48-65-90 и в Союзе «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная», тел. (8152) 55-47-26.

А в это время в Апатитах реализуется образовательная программа «Шаг за шагом». Первый день тренинг-курса пройдёт в Апатитах 16 февраля в 12 часов. Участие в данном мероприятии дает участникам уникальную возможность получить базовое образование в области ведения предпринимательской деятельности и начать собственное дело.

Программа «Шаг за шагом» представляет из себя образовательный курс, в ходе которого грамотные преподаватели и бизнес-тренеры донесут до участников ключевые моменты бизнес-планирования и практические аспекты ведения предпринимательской деятельности. Курс состоит из очных занятий и серии вебинаров.

Прошедшие подготовку в рамках программы «Шаг за шагом» получают номерной сертификат от организатора обучения. Участники, получившие сертификат и подготовившие в рамках тренинг-курса бизнес-план создания собственного дела, кроме того получившие на него рецензию от опытных экспертов, имеют право участвовать в областном конкурсе на получение субсидии в виде гранта на создание собственного бизнеса.

К участию в Программе приглашаются все заинтересованные физические лица, планирующие начать собственный бизнес, действующие предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области.

Обучение по программе проводится на безвозмездной основе. Программа «Шаг за шагом» реализуется в муниципальных образованиях Мурманской области.

Заявки на участие в тренинг-курсе принимаются в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области по тел.: 8 (8152) 41-07-33, 8 (8152) 41-07-44 или электронной почте - event@cppmo.ru.

У северянок, мечтающих заняться бизнесом, есть уникальная возможность принять участие в федеральном проекте «Мама-предприниматель» - поучиться на тренинге и выиграть грант на развитие своего дела. В Мурманской области проект «Мама-предприниматель» пройдёт с 1 по 5 марта этого года в Североморске. Для регистрации нужно подать заявку вот тут: www.mama-predprinimatel.ru

Проект Мама-предприниматель - федеральный, образовательный и бесплатный. Обучение проводится в виде 40-часового очного тренинга (с понедельника по пятницу по 8 часов в день). Все заявки проходят конкурсный отбор, если заявка прошла - претендентов приглашают на обучение.

К обучению приглашаются женщины, имеющие несовершеннолетних детей и женщины, находящиеся в декретном отпуске. Возраст значения не имеет.

В конце обучения проекты участвуют в конкурсе бизнес-планов и получают возможность выиграть грант на развитие бизнеса в размере 100 тысяч рублей от @amwayforfuture ⠀После окончания обучения всем участницам выдаётся сертификат.

Тел для справок (8 8152) 41-07-44.