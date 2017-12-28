ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Олег Суткайтис, директор Баренц-отделения WWF, подводит итоги Года экологии

Юрий Банько Уважаемый оппонент! Мною было написано, что в 1978 г. все полномочия по работам на шельфе были переданы в Мингазпром, в структуре которого создали крупный главк «Главморнефтегаз». Что касается мурманс Комментарий к новости: Учится у соседа работать на шельфе

Алексей Очень грустно, что журналисты, пишущие такие вот статьи (в данном случае Юрий Банько), не совсем владеют темой. Думаю, что люди, связанные с нефтегазразведкой в Мурманске, знают, что первой образовала Комментарий к новости: Учится у соседа работать на шельфе