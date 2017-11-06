ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Отпущено всего три часа, чтобы спасти человека от неожиданного «взрыва в мозге»

Самое ценное, что у нас есть, это наше здоровье. Как его сберечь, что делать, если беда, например, инсульт уже произошёл? Эти вопросы Анастасия Карева обсудит с гостем программы «Открытая студия» Степаном Викторовичем Марченко, врачом-неврологом Мурманской областной клинической больницы.

- Накануне об инсультах говорили во всем мире, так как прошёл Всемирный день борьбы с инсультом. Важность этой проблемы очевидна – каждые 30 секунд в мире у кого-то происходит инсульт. В России ежегодно с этим заболеванием сталкиваются почти 450 тысяч человек, - приводит печальную статистику Степан Марченко. - При этом только 8% из тех, кто выжил после инсульта, со временем способны вернуться к работе и прежней активной жизни. Ещё совсем недавно инсульт встречался, в основном, у пациентов старше 55-60 лет, однако, в настоящее время около трети случаев приходится на молодых людей в возрасте 30-40 лет.

- Степан Викторович, инсульт - серьезная проблема, а как вы считаете, многие ли знают, как его распознать, что надо делать, если с близким человеком или с прохожим случился мозговой удар? Кстати, журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у мурманчан, знают ли они, как выглядят первые симптомы инсульта…