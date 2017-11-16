ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубы

Более 30 лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила один месяц в году месяцем борьбы с раком молочных желёз. В это время проводятся различные мероприятия, цель которых привлечь внимание к проблеме, рассказать о том, как снизить риск этого заболевания, как с ним бороться.

О том, кто попадает в зону риска, о мерах профилактики и современных способах лечения заболевания сегодня в программе «Открытая студия» пойдёт разговор с Игорем Александровичем Драгун, заведующим первичным онкологическим отделением Мурманской городской поликлиники № 1 и Оксаной Алексеевной Сизовой, врачом-онкологом.

К сожалению, статистика не утешительная, утверждают специалисты. Рак молочной железы занимает 1-е место среди других онкозаболеваний у женщин. Ежегодно в России выявляется около 50 тысяч случаев. Почти все женщины знают о важности обследования, но вот только каждая третья его проходит.