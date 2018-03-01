День за днём с «Арктик-ТВ»01.03.18 20:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Шахматы в студию! Или серьёзный разговор с шахматистами
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 446 человек
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Последние комментарии
ФунтиК
01.03.18 07:42
Для злопыхателей и оптимистов, надеющихся на возможность наведения порядка в закрытых системах силовых структур России, приведу лишь кусочек из официального выступления В.А. Колокольцева на расширенно
Комментарий к новости:Служебную проверку проведут в УМВД России по Мурманской области
Олег
01.03.18 04:11
Только что посадить таких тяжко. Знают что прятать, и как. Расстрел пора таким, с конфискацией имущества у всех членов семьи.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Семен
01.03.18 00:28
Начнем с того, что при Федотове таких премий и не было. Что он мог дать. Сняткова действительно не умела говорить, только орать и причем благим матом. Что уже показывало, какой руководитель. Разобрать
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
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