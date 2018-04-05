ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Совет дома – реальный орган, который может решать проблемы с работой управляющих компаний

В первой части предыдущей программы «Открытая студия», озаглавленной «Жители многоквартирных домов, объединяйтесь!», гости и ведущая обсудили несколько примеров. Первый – это поддельные протоколы собраний жильцов МКД и судебная практика «разбора полётов», где одна сторона – собственники, вторая – управляющая компания. И как бы мы ни привыкли думать, что управляшка всегда должна оправдываться, например, почему работает плохо, зачем подписи подделывает, на практике бывает иначе. Например, пришли жители с заявлением о подделке подписей, а подписи оказались подлинные. Оказалось, что сами же ставили автограф, да впопыхах, а потом и забыли.