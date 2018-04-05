День за днём с «Арктик-ТВ»05.04.18 20:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Совет дома – реальный орган, который может решать проблемы с работой управляющих компаний
В первой части предыдущей программы «Открытая студия», озаглавленной «Жители многоквартирных домов, объединяйтесь!», гости и ведущая обсудили несколько примеров. Первый – это поддельные протоколы собраний жильцов МКД и судебная практика «разбора полётов», где одна сторона – собственники, вторая – управляющая компания. И как бы мы ни привыкли думать, что управляшка всегда должна оправдываться, например, почему работает плохо, зачем подписи подделывает, на практике бывает иначе. Например, пришли жители с заявлением о подделке подписей, а подписи оказались подлинные. Оказалось, что сами же ставили автограф, да впопыхах, а потом и забыли.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 339 человек
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Последние комментарии
Аноним
05.04.18 11:34
Это же надо такой бред нести. Когда в прокуратуре работал, что то такую охинею не нес. А ведь люди слушают и верят, вот потом и начинается паника у народа на ровном месте из за таких программ.
Сергей
03.04.18 16:44
Хорошо бы писать дату новости. А то трудно угадать в каком году это случилось. И вопрос - карьер Центрального рудника ещё работает? *** У каждого сообщения на сайте есть дата размещения (день, мес
Комментарий к новости:Рудники Центральный и Расвумчоррский АО «Апатит» перевели под «одну крышу»
Виктор Ушаков
01.04.18 14:23
Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
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