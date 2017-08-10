ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Вечеринкой в кафе саамы отметили Международный день коренных народов мира

Сегодня программа «Открытая студия» выходит в нетрадиционном формате. Мы не звали гостей в студию, а сами пришли в гости в кафе «СтартАп», где проходило мероприятие под названием «Saami Party».

Модники и модницы. Молодые саамы кафе превратили в подиум. Украшение участников – не только народные костюмы, но и улыбка. А как иначе, ведь представители коренного народа Севера носят костюмы с гордостью. Но об этом они расскажут сами чуть позже. А пока наслаждаемся показом и, конечно, народными песнями.

Гостья из Ловозеро Марина Гринчук покорила своим пением не только саамов, но и тех, кто на празднике оказался случайно – зашёл попить кофе. Сама исполнительница говорит, что секрет прост – песня должна литься от души и сердца. В саамской традиции главным инструментов кроме бубна являлся человеческий голос, звук колокольчика, стук оленьих копытец. Голос Марины Гринчук удивительно тонко передает звуки природы: пение птиц, крики оленей.

После торжественной части прошли мастер-классы. Мастера саамского рукоделия из Ловозера, Ревды и Лопарской поделились секретами народного прикладного творчества своего народа на мастер-классах по плетению саамских поясов и плетению из корней. Виновники торжества – саамы – всех желающих решили обучить своему ремеслу. Например, Милана Сапельникова из Ловозеро привезла с собой корни деревьев и предложила сделать из них украшения.

Плетение из корней – ещё и не самое сложное. А вот шитье из кожи рыбы – процесс на несколько дней, а то и недель. Сначала рыбу надо поймать, затем снять с тушки кожу, постирать – буквально в ручную отделить от кожи чешую. Снимать ножом нельзя, так как нежный материал можно испортить, говорит Лидия Большунова, жительница Лопарской: «Только после этого можно начинать выделывать кожу потихонечку», - поясняет и показывает мастерица.

Результат работы впечатляющий. Сумки, кошельки, всевозможные аксессуары у Лидии Большуновой - всё из кожи рыбы. Это вам не крокодиловые сумки.

Организатор «Saami Party» – молодая девушка Арина Шаборшина, ведущий специалист по связям с общественностью Центра малочисленных народов Севера. Для Арины это мероприятие стало дебютом, как и первое интервью телеканалу «Арктик-ТВ».