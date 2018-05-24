ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Внедрение ЭЛН сведёт к нулю случаи страхового мошенничества и хождения поддельных больничных

В гостях программы «Открытая студия» Виктор Савельев, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного учреждения «Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации», Эдуард Гончаров Эдуард, первый заместитель министра Министерства здравоохранения Мурманской области и Инна Ортикова, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2», которые расскажут об электронных листках нетрудоспособности (ЭЛН).

С 1 июля 2017 года в России можно получить не только традиционный листок нетрудоспособности на бумажном бланке, но и оформить документ в электронном виде. Данное нововведение регламентируется Федеральным законом от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ. Цель проекта – объединить информацию по листкам нетрудоспособности в единую базу, уйти от громоздкой системы хранения бланков строгой отчетности, обеспечить реализацию «прозрачной» схемы исчисления и выплаты пособий для застрахованных лиц, снизить затраты страхователей и сэкономить бюджетные средства. Формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа (ЭЛН) происходит с помощью автоматизированной системы информационного взаимодействия по обмену сведениями, участниками которой являются: страховщик – Фонд социального страхования Российской Федерации, страхователи (работодатели), медицинские организации (больницы, поликлиники) и Федеральные государственные учреждения (бюро) медико-социальной экспертизы.

Переход медицинских организаций Мурманской области на новую систему происходит постепенно, в зависимости от их технической готовности. На сегодняшний день с ЭЛН работают 27 медорганизаций.

В каком виде оформлять больничный решает пациент. Он, как и прежде, обращается в поликлинику или больницу за медицинской помощью. По письменному добровольному согласию человека врач оформляет ему листок нетрудоспособности в электронном виде. Реквизиты заполняются те же, что и в листке нетрудоспособности в привычном, бумажном варианте. После окончания лечения листок не распечатывается и не выдается пациенту на руки, а размещается в информационной системе ФСС в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями врача и медицинской организации. Если листок выдан более чем на 15 дней, то необходима также усиленная квалифицированная электронная подпись председателя врачебной комиссии. В медицинской организации пациент получает талон с номером электронного больничного, который он сообщает своему работодателю. Работодатель по номеру ЭЛН, полученному от работника, и его СНИЛС запрашивает с ресурса Фонда социального страхования ЭЛН, заполняет свою часть больничного в информационной системе и выплачивает пособие. Система обеспечивает все необходимые условия защиты информации и сохранения ее конфиденциальности. Сведения о диагнозе работодателю не представляются, а сторонние лица к больничному не имеют доступа.

Внедрение ЭЛН сведёт к нулю случаи страхового мошенничества и хождение липовых больничных, а также позволит минимизировать возможность возникновения ошибок при заполнении ЭЛН медицинскими организациями.

Фондом социального страхования РФ создан интерактивный сервис «Электронные кабинеты ФСС» по адресу cabinets.fss.ru. На нем расположены личные кабинеты для страхователей (как правило, это работодатели) и получателей услуг Фонда (то есть граждан, имеющих право на пособия по материнству, по временной нетрудоспособности, право на обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением). С помощью этого сервиса можно отследить всю информацию об ЭЛН и выплаченных на их основании пособиях. Авторизация в личных кабинетах осуществляется путем ввода логина и пароля своей учетной записи на Едином портале госуслуг.