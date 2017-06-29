ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Здравоохранение температурит, или Перестройка работы по привлечению медицинских кадров в регион

Кадровый дефицит – эта проблема уже давно стала главной в медицине. Как ее решают в Мурманской области – обсудим сегодня. В студии начальник отдела кадровой политики и мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения Мурманской области Колесникова Наталия Николаевна; главный врач Мурманской городской поликлиники № 1 Агеев Сергей Михайлович и главный врач Печенгской центральной районной больницы Полудненко Николай Леонидович.

Марина Ковтун, глава региона, на оперативном совещании в мае заявила, что работу по привлечению в Мурманскую область медицинских кадров необходимо перестроить. Тему она подняла после поездки в Печенгский район, где жители выходят на митинги из-за недостатка врачей, плохого медобслуживания.

Марина Ковтун на майском совещании напомнила, что Мурманская область активно участвует в проекте «Земский доктор», в рамках которого в сельские поликлиники и амбулатории региона трудоустроен 31 врач-специалист. Благодаря работе закона «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных медицинских работников государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области» укомплектовано 169 рабочих мест врачей дефицитных специальностей. Действуют меры социальной поддержки, предусматривающие выплаты молодым специалистам. Сохранены выплаты в размере 270 тысяч рублей врачам города Мурманска, имевшим на них право на момент перехода муниципальной системы здравоохранения на уровень субъекта.

«Представители Минздрава и руководители медицинских организаций области активно стараются привлечь выпускников медицинских вузов, постоянно участвуют в ярмарках вакансий и других мероприятиях. Но, к сожалению, все эти усилия сводятся на нет по одной причине – из-за отсутствия возможности обеспечить молодых специалистов жильем. Это ключевой вопрос, требующий решения», – подчеркнула Марина Ковтун.

С информацией об опыте коллег в других регионах в решении этого вопроса участников заседания познакомил член Экспертного совета по организации медицинской помощи населению Мурманской области, главный врач Мурманской городской поликлиники № 1 Сергей Агеев.

Марина Ковтун отметила необходимость перестройки работы по привлечению медицинских кадров в регион. Самую активную роль в этой работе должны сыграть муниципалитеты – разработать систему конкретных мер по привлечению специалистов-медиков в города и больницы Мурманской области. Этот вопрос губернатор предложила рассмотреть на ближайшем заседании Ассоциации муниципальных образований.