ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Жители многоквартирных домов, объединяйтесь!

MotoRin Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе Комментарий к новости: В Мурманской области идёт тотальная проверка систем безопасности в местах массового пребывания граждан

евгения что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть Комментарий к новости: Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»