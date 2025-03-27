Открытие 90-го Праздника Севера и 65-го Праздника Севера учащихся было ярким и фантастическим
В этом году Полярная Олимпиада отмечает юбилей – это уже 90-й Праздник Севера и 65-й Праздник Севера учащихся. В этом году спортивное событие стало частью обширной программы Международного арктического форума.
Александр Гуцан, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе: «Это замечательный праздник, праздник спорта».
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это мощная традиция».
Полярная Олимпиада объединяет не только спортсменов, для многих семей города – это любимый праздник.
Торжественную часть программы открыла красноярская группа «Otyken», покорившая весь мир. Коллектив артистов в национальных костюмах коренных народов Сибири под звуки гитары, маракасов и бубна ярко исполнил этническую песню с горловым пением.
По задумке организаторов, шоу-программа объединила в себе сразу три временные эпохи: прошлое, настоящее и будущее Кольского Заполярья. Зрителям торжества рассказали историю Праздника Севера, которая тянется уже много десятилетий. Полярная Олимпиада проходила даже в годы Великой Отечественной войны. В программе были лыжные гонки, альпийское двоеборье и соревнования на оленьих упряжках.
Затем гостям показали неоновое шоу с великанами и прыгунами, которые вместе образовали загадочный и уносящий в атмосферу будущего танец.
В праздничной программе приняли участие спортсмены-победители прошлой Полярной Олимпиады.
Кульминацией торжества стало зажжение огня Праздника Севера. А закрыли программу представления мотофристайлеры со своим выступлением.