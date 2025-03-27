Открытие 90-го Праздника Севера и 65-го Праздника Севера учащихся было ярким и фантастическим

В Мурманске на Центральном стадионе прошло грандиозное торжество, посвящённое 90-летию Праздника Севера. Главной идеей организаторов представления стала историческая преемственность праздника – от древних традиций арктических народов, связанных с приходом весны, к технологиям XXI столетия.

В этом году Полярная Олимпиада отмечает юбилей – это уже 90-й Праздник Севера и 65-й Праздник Севера учащихся. В этом году спортивное событие стало частью обширной программы Международного арктического форума.

Александр Гуцан, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе: «Это замечательный праздник, праздник спорта».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это мощная традиция».

Полярная Олимпиада объединяет не только спортсменов, для многих семей города – это любимый праздник.

Торжественную часть программы открыла красноярская группа «Otyken», покорившая весь мир. Коллектив артистов в национальных костюмах коренных народов Сибири под звуки гитары, маракасов и бубна ярко исполнил этническую песню с горловым пением.

По задумке организаторов, шоу-программа объединила в себе сразу три временные эпохи: прошлое, настоящее и будущее Кольского Заполярья. Зрителям торжества рассказали историю Праздника Севера, которая тянется уже много десятилетий. Полярная Олимпиада проходила даже в годы Великой Отечественной войны. В программе были лыжные гонки, альпийское двоеборье и соревнования на оленьих упряжках.

Затем гостям показали неоновое шоу с великанами и прыгунами, которые вместе образовали загадочный и уносящий в атмосферу будущего танец.

В праздничной программе приняли участие спортсмены-победители прошлой Полярной Олимпиады.

Кульминацией торжества стало зажжение огня Праздника Севера. А закрыли программу представления мотофристайлеры со своим выступлением.