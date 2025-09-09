Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
Открытие Губернаторского лицея состоялось! Родители завидуют своим детям

В стенах нового Губернаторского лицея совсем недавно прозвенели первые школьные звонки. Учебное учреждение является флагманским проектом, где готовят будущие кадры по самым востребованным в Арктике направлениям. Оценить образовательное пространство смогли и родители лицеистов на дне открытых дверей.

1 сентября состоялось торжественное открытие Губернаторского лицея. За первую неделю обучения ребята уже успели познакомиться с образовательными площадками. Теперь учреждение открыло свои двери и для родителей учеников.

Лариса Михайлова, директор Губернаторского лицея: «Нашим родителям тоже интересно, в каких образовательных условиях будут учиться их дети. Губернаторский лицей – передовая школа Арктики, а родители должны тоже знать, что это за школа».

Гости осмотрели современные учебные классы и лаборатории, технопарк нового поколения с робототехникой, 3Д-технологиями и беспилотными системами, центр патриотического воспитания, а также уникальную для нашего региона площадку для киберспорта.

Илья, папа ученицы Губернаторского лицея: «Мы ожидали, что будет круто, но что будет круче чем круто, так это было неожиданностью. Очень приятное впечатление».

– Что больше впечатлило?

- Технопарк, компьютерный зал с гигантскими мониторами, химия с микроскопами современными, очень мощное оборудование.

Во время экскурсии родители также посетили столовую. Для питания учащихся здесь разработано специальное арктическое меню. Все блюда готовятся на территории лицея.

Илья, папа ученицы Губернаторского лицея: «Вчера получил положительный ответ. Говорит, что был вкусный борщ, как у мамы. Это хорошо, что сравнила с домашней едой».

Елена Конева, мама ученика Губернаторского лицея: «Сын обжора, спортсмен, не голодает. Сказал, что всё очень вкусно. Очередей нет, всё на уровне, всё хорошо».

Образовательная программа здесь разработана с учётом ранней подготовки детей и их профориентации на те специальности, которые нужны в Арктике. Ребята смогут изучать уникальные предметы, посещать экскурсии на предприятия. 

Яна Жаравина, мама учеников Губернаторского лицея: «Единственное, что я сказала, если отмотать двадцать с лишним лет назад, то я бы тоже пошла в школу и именно сюда».

В завершении встречи в актовом зале учреждения состоялось родительское собрание, мамы и папы познакомились с педагогами и обсудили волнующие вопросы.

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
