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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.20 19:30

Открытие крематория в Кольском районе откладывается

У организаторов возникли непредвиденные трудности, но новое предприятие всё равно будет работать в нашем регионе, так как альтернативная ритуальная услуга должна разгрузить городское кладбище, у предпринимателя, организовавшего её, уже появились первые заказчики.

Городское кладбище между Колой и Мурмашами становится всё больше и больше. Ежегодно на нём хоронят несколько тысяч усопших. При этом безгранично расширяться место упокоения северян не может. Так посчитал предприниматель Руслан Бортко, который давно занимается техническим обслуживанием крематориев, расположенных в России. Мужчина решил, что альтернативный способ погребения может принести Заполярью пользу.

Руслан Бортко, руководитель проекта по строительству крематория: «Мощность или производительность этой линии обеспечит необходимые объёмы в этой услуге в Мурманской области на сто процентов. Даже в том случае, если все люди, которые обращаются за погребением усопших, будут выбирать именно эту услугу».

Строительство крематория велось неподалёку от кладбища. Объект пока будет работать на дизельном топливе, так как возможностей подключения здания к магистральному газу нет. Тепло от кремации тел будет идти на отопление самого крематория.

Свой колумбарий у предприятия не предусмотрен. Урны с прахом будут выдавать на руки родственникам усопших. Открыть предприятие должны были уже в феврале, однако возникли непредвиденные обстоятельства.

Руслан Бортко, руководитель проекта по строительству крематория: «Администрация Кольского района, которая должна была ввести объект в эксплуатацию, выставила новое требование по предварительной организации и согласованию  проекта санитарно-защитной зоны. Этот проект займёт некоторое время. Регламентное время согласования полтора месяца. Сама пуско-наладка возможна тогда, когда объект будет введён в эксплуатацию».

Пуско-наладочные работы - это ещё 3-4 недели. В итоге, время открытия крематория сместилось ближе к маю. Часть жителей Мурманской области идею активно поддержали, у Руслана уже появляются первые клиенты.

Руслан Бортко, руководитель проекта по строительству крематория: «У нас есть регулярная обратная связь. Что для меня было необычным то, что не  прошло и недели, как нам стали писать в соцсетях или звонить люди. Кто-то хочет при жизни договор заключить, такая услуга есть в России, а кто-то, есть и такой грустный момент - люди, у которых диагностировано тяжёлое заболевание, заранее узнают, интересуются сроками пуска крематория».

В то же время у кремации  есть и противники. Например, представители русской Православной церкви считают, что сжигание тел умерших - традиция языческая и идёт вразрез с духовным учением.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский: «Одно из узловых положений учения церкви – это воскрешение мертвых для жизни будущего века. То есть, когда закончится история этой цивилизации, Земли, этого неба и этого рода человеческого, начнётся новый этап, для этого будут вызваны к жизни все усопшие. Ну, сначала суд, а потом определение каждому его места под новым небом, новой землёй. В случае сжигания - это как раз богоборчество. То есть, мы это сейчас разложим всё на атомы, попробуй там потом кого-нибудь воскреси в новых телах. До молекул, так сказать, развеем ещё. Это вызов Богу. Ну-ка, проверим там, как там твоё учение. Это дерзновение! Я думаю, что это настолько неактуально в нашей стране, в которой такие земли бесконечные, что можно создавать нормальные христианские кладбища, с сохранением нормальных традиций».

Приживётся ли крематорий в Мурманской области или традиции окажутся сильнее? Пока не известно, но то, что такой проект имеет право на жизнь, сомнений не вызывает.

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