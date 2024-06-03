С 1 июня расширены возможности и условия программы «Арктическая ипотека»В Мурманске открылись детские оздоровительные лагеря
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.24 19:30

Открытие первого в России Центра цифрового искусства, новые кадровые назначения и расширение условий программы «Арктическая ипотека» - темы, рассматриваемые на оперативном совещании в региональном правительстве

До начала рассмотрения вопросов основной повестки глава региона вручил своим заместителям Ольге Кузнецовой и Елене Дягилевой знаки отличия «За заслуги в развитии Арктики» от Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

За этой и остальными частями совещания в зале заседаний областного правительства наблюдала и Ясмина Ибрагимова. Ученица медиашколы «Академия телевидения» попала на важную встречу по приглашению губернатора после участия в одной из программ нашего телеканала.

К слову, о молодёжи, один из вопросов касался кадрового назначения. Мария Чернышева возглавит комитет молодёжной политики Мурманской области. Последний год она была председателем совета регионального отделения «Движение Первых».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Имеет существенный опыт в работе нашего молодёжного блока. Я желаю Вам успехов. Очень важно подходить к работе с молодыми ребятами, к их инициативам искренне, чувствительно, так, как Вы относитесь к этому и сейчас, с учётом того опыта, который Вы приобрели, структурируя и развивая «Движение Первых» на нашей территории, все инициативы, которые полезны для развития молодёжной политики - реализовывать».

Как прозвучало во время заседания, в мае к уборке территорий в Мурманской области подключились почти 500 сотрудников и более 190 единиц техники.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы детально разбирали этот вопрос в разных форматах в течение предыдущего месяца. Договорились, что до конца мая эта будет работа завершена».

Глава региона сообщил, что расширены возможности и условия программы «Арктическая ипотека». Теперь воспользоваться этой мерой поддержки могут участники СВО и члены семей погибших бойцов без учёта их возраста и семейного положения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Кроме того, было исключено требование к 5-летнему стажу по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций АЗРФ».

В Мурманской области стартовал сбор предложений по обновлению плана «На Севере – жить». Принять участие в разработке стратегического плана может каждый житель региона в режиме онлайн на портале «Наш Север». Для этого необходимо заполнить анкету в специальном разделе «Меняем Север к лучшему». Также предусмотрен сбор предложений в обычном виде. Для этого нужно обратиться к волонтёрам на стационарные точки приёма предложений, которые размещены в общественных местах во всех муниципалитетах области. Внести предложения по развитию городов, посёлков и районов можно до 3 июля.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Призываю северян не остаться безучастными. Все ваши предложения будут внимательно проанализированы, а на основании этого анализа будет сформирован итоговый план работы, по сути, на две следующие пятилетки. Очень важно, чтобы мы имели чёткий план, стратегию, а также концентрировали бюджетные ресурсы на выполнение этих задач».

В Мурманской области появится первый в России Центр цифрового искусства «Муза». Об этом на оперативном совещании правительства Мурманской области сообщил глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В основе своей там будут как раз готовить инженерные кадры. То есть, школьников, которые, по сути, получат в центре профессию».

Среди наиболее крупных направлений креативной экономики Мурманской области губернатор назвал туризм. За пять лет поддержано 122 проекта на сумму более 352 млн рублей. В результате привлекательность нашего региона для гостей с 2020 года выросла почти в 2 раза. Среди важных направлений работы регионального правительства Андрей Чибис назвал поддержку местных производителей, которая реализуется, в том числе в рамках проекта «Сделано в Арктике», получившего грант губернатора.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Залог креативных индустрий, постоянная поддержка, формирование спроса, позиционирование. Кроме того, важно наличие пространств, где можно реализовать свои идеи, проект, в котором можно получить дополнительные знания».

В Мурманской области необходимо усилить контроль за любительским рыболовством. Губернатор поручил в течение двух дней проработать возможность передавать сигналы о фактах незаконной добычи рыбы по единому экстренному телефону 112, а также наладить взаимодействие авиалесоохраны с Росрыболовством.

Также стало известно, что в Центр управления регионом Мурманской области поступило 1235 сообщений за прошедшую неделю. В топе обращений были темы «Благоустройство», «ЖКХ» и «Дороги». Губернатор Андрей Чибис поручил взять в работу все озвученные на оперативном совещании вопросы.

Артём Марышев, руководитель ЦУР: «Хотелось бы обратить внимание на организацию питания в детском саду №110. Мурманчанка пожаловалась на однообразие меню, нехватку овощей и фруктов. Администрация Мурманска сообщила, что питание в детском саду №110 организовано по меню, составленному с учётом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. В мае дети получали 4 раза свежие овощи и 1 раз свежие фрукты».

28 июня состоится фестиваль для выпускников «Арктический берег» на Поморской набережной Колы. Его участниками станут 3,5 тысячи выпускников 9 и 11 классов из разных муниципалитетов Мурманской области. Ребят ждут красочное шоу, работа тематических площадок и выступление приглашенных звезд. Как и в прошлом году, символ «Арктического берега» – белоснежные яхты класса «Луч» – украсят акваторию Кольского залива.

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