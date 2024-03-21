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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.24 19:30

Открытые соревнования на звание лучшей команды по ликвидации последствий ДТП состоялись в Коле

Сколько нужно времени, чтобы вытащить из покореженного от столкновения автомобиля пострадавших?

Спасатели подарили этим стареньким «Жигулям» вторую жизнь. Если внимательно присмотреться, то становиться понятно, что легковушки давно стали кабриолетами. Ведь чтобы достать после серьёзного ДТП зажатых в салоне пассажиров специалистам приходится срезать крышу. Так они получают доступ к людям и могут, не нанося им повреждений, извлечь их, зафиксировать на носилках и передать скорой помощи.

Роли пострадавших - участников ДТП исполняют сами спасатели. Задача эта не из лёгких. Двигаться самостоятельно нельзя, разговаривать тоже, остаётся только ждать. Зато есть время поразмыслить и проанализировать над тем, как работают коллеги по цеху, конечно, если поле зрения позволит наблюдать.

А посмотреть есть на что. В работе специалисты используют гидравлический инструмент, который позволяет легко срезает стойки крыши, при необходимости гнёт метал, будто это фольга. Работа почти бесшумная, только слышно, как тарахтит генератор. 

Константин Ломов, начальник аварийно-спасательной службы управления По ГО ЧС и ПБ МО: «В команде четыре человека, необходимых для выполнения данного вида работ».

Победители выступят на соревнованиях северо-запада. Но предугадать, кто станет первым, почти невозможно. По словам судей, в этом деле очень много факторов.

Андрей Коцюн, заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по МО: «Соревнования ежегодные, но всегда могут быть неожиданности в тех или иных ситуациях».

Любая ситуация требует анализа, так что отстающие по времени могут наверстать разрыв. Требуется чуть больше тренировок, которые, к слову, в своих подразделениях спасатели проводят регулярно. 

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