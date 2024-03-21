Открытые соревнования на звание лучшей команды по ликвидации последствий ДТП состоялись в Коле
Спасатели подарили этим стареньким «Жигулям» вторую жизнь. Если внимательно присмотреться, то становиться понятно, что легковушки давно стали кабриолетами. Ведь чтобы достать после серьёзного ДТП зажатых в салоне пассажиров специалистам приходится срезать крышу. Так они получают доступ к людям и могут, не нанося им повреждений, извлечь их, зафиксировать на носилках и передать скорой помощи.
Роли пострадавших - участников ДТП исполняют сами спасатели. Задача эта не из лёгких. Двигаться самостоятельно нельзя, разговаривать тоже, остаётся только ждать. Зато есть время поразмыслить и проанализировать над тем, как работают коллеги по цеху, конечно, если поле зрения позволит наблюдать.
А посмотреть есть на что. В работе специалисты используют гидравлический инструмент, который позволяет легко срезает стойки крыши, при необходимости гнёт метал, будто это фольга. Работа почти бесшумная, только слышно, как тарахтит генератор.
Константин Ломов, начальник аварийно-спасательной службы управления По ГО ЧС и ПБ МО: «В команде четыре человека, необходимых для выполнения данного вида работ».
Победители выступят на соревнованиях северо-запада. Но предугадать, кто станет первым, почти невозможно. По словам судей, в этом деле очень много факторов.
Андрей Коцюн, заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по МО: «Соревнования ежегодные, но всегда могут быть неожиданности в тех или иных ситуациях».
Любая ситуация требует анализа, так что отстающие по времени могут наверстать разрыв. Требуется чуть больше тренировок, которые, к слову, в своих подразделениях спасатели проводят регулярно.