Открытый музыкальный конкурс имени Магомета Гаджиева завершился гала-концертом победителей на сцене Мурманского колледжа искусств

Напомним, проект «Музыка. Родина. Память», частью которого является конкурс, получил грантовую поддержку.

Когда Паша 6 лет назад поступал в школу искусств, даже не представлял, что вместо скрипки, освоить которую было непреодолимым желанием, ему предложат инструмент побольше… Но музыканты с выбором не прогадали, виолончель, по мнению Павла, подходит ему лучше, по крайней мере, итоги обучения впечатляют: виолончелист стал одним из победителей 20 открытого конкурса имени Магомета Гаджиева.

Но одно дело, признается юноша, играть на сцене своей школы, а совсем другой уровень – участвовать в гала-концерте, который стал финальным аккордом конкурса и проекта «Музыка. Родина. Память». С волнением пришлось смириться.

Павел Муравин, обучающийся Детской школы искусств, г. Полярный: «Просто сидел, играл. Страх не преодолеешь, постоянно так».

В отличие от многих сверстников, которые, поддавшись современным трендам, бросились осваивать аккорды через онлайн-педагогов, Саша направился к профессионалам – в музыкальное учреждение. Упор при выборе жанра – на классику.

Александр Трохимчик, обучающийся Детской школы искусств, г. Полярный: «Если есть возможность пойти в эту школу, то зачем самому учиться? Я не играю современные мелодии, но пытался. Композитора любимого нет, но, думаю, найдётся».

Поиск музыкального направление привёл Александра к «золоту» в музыкальном состязании, а далее – к выступлению перед зрителями концертного зала колледжа. Участие в гала-концерте приняли не только победители юбилейного конкурса, на сцену колледжа искусств вышли и музыканты, занявшие призовые места в прошлые года. Многие из них сегодня уже сами преподаватели или студенты Мурманского колледжа искусств.

Проект «Музыка. Родина. Память» также предполагал серию мастер-классов от профессиональных музыкантов области, чтобы ребята могли проработать свои ошибки и поднять уровень музыкальных навыков.