Открытый разговор: Андрей Сысоев встретился с жителями Мурманска

Задать вопросы главе администрации города Мурманска Андрею Сысоеву вчера смогли жители города. Во время очередной встречи мурманчане озвучили самые острые проблемы, преимущественно затрагивающие благоустройство дворов и улиц столицы Заполярья.

За встречей главы города с жителями может наблюдать каждый, так как прямая трансляция ведётся в социальной сети «ВКонтакте» на странице официального сайта администрации Мурманска. Среди многочисленных вопросов, заданных Андрею Сысоеву, были затронуты проблемы благоустройства дворов, состояние театра Северного флота - культурный объект, известный яркими театральными постановками, давно не радует посетителей внешним видом.

- Я хочу спросить, на чьём балансе бывший Дом офицеров, сейчас Театр Северного флота? Планируется ли его отремонтировать? Там кирпичи уже висят над входом в здание, - спрашивает участник встречи главу администрации города.

Театр Северного флота находится на балансе Минобороны РФ, поэтому о его реконструкции и о начале работ говорить трудно, так как этот вопрос лежит вне плоскости проблем городской администрации, отмечает Андрей Сысоев. Зато можно точно говорить о том, что бывший кинотеатр «Родина» вскоре обновится и станет центром притяжения для представителей разных поколений. «Там будет большой зал на 550 мест, можно будет проводить концерты, - рассказывает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Но это будет уже не кинотеатр. В здании будут помещения и для кружков по интересам».

Традиционно горожан волновали вопросы, связанные с нерадивым обслуживанием управляющими компаниями многоквартирных домов. В Первомайском округе жителей беспокоит то, что, несмотря на многочисленные обращения, руководство управляшек не торопится закрашивать надписи вандалов в подъездах, а также не меняет испорченные почтовые ящики. Также собственников жилья не устраивает качество дорог во дворах.

- На Кольском проспекте, 202 двор в отвратительном состоянии, - считает участник открытой встречи. - Особенно плохие дороги, …детские площадки ужасные, детям заняться нечем».

Власти города готовы помочь разобраться горожанам с накопившимися проблемами. Первым шагом станет обращение в прокуратуру, чтобы выяснить, куда делись средства, предназначенные на ремонт и содержание придворовой территории. Такая практика у властей уже есть. «Уголовные дела возбуждены в Ленинском округе, проведены проверки в Первомайском, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, - Но у нас нет цели, чтобы посадить руководителей, но привлечь к ответственности за упущения их надо». На таких открытых встречах каждый обратившийся может быть уверен, что его вопрос не останется без внимания.

Напомним, Андрей Сысоев регулярно общается с мурманчанами и на личных приемах. Кроме того, глава городской администрации частый гость популярного проекта «Вечернего Мурманска» «Прямая линия».