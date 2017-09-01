Открытый урок «Россия, устремленная в будущее» проводит актив ОНФ

Открытый урок «Россия, устремленная в будущее» в мурманской школе № 13 сегодня провёл руководитель регионального штаба ОНФ Максим Сахневич. Ученикам он рассказал о своем видении будущего страны.

Идея проведения необычных уроков была предложена представителями ОНФ и поддержана Министерством образования и науки. По мнению общественников, школьникам необходимо осознавать своё место в современной России и её развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи в гарантируемых государством экономических и социальных условиях.

- В этой акции по всей стране принимают участие наши известные космонавты, спортсмены, они представляют ОНФ и поддерживают президента. И мы знаем, что и президент РФ, лидер ОНФ, тоже будет проводить свой урок, - сказал Максим Сахневич, руководитель штаба ОНФ в Мурманской области.