День за днём с «Арктик-ТВ»08.12.17 19:30
Открываем ёлку, перекрываем дорогу
То, что в субботу по всему городу открываются ёлки, стоит запомнить и водителям. Праздничные мероприятия внесут свои корректировки в организацию дорожного движения.
9 декабря будет запрещено движение и парковка транспортных средств по улице Ленинградской - до пересечения с улицей Воровского до улицы Профсоюзов - с 00 до 18 часов вечера и по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 00 до 18 часов 9 декабря.
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Последние комментарии
Любопытный
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Любопытный
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Лидия
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