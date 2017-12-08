Открываем ёлку, перекрываем дорогу

То, что в субботу по всему городу открываются ёлки, стоит запомнить и водителям. Праздничные мероприятия внесут свои корректировки в организацию дорожного движения.

9 декабря будет запрещено движение и парковка транспортных средств по улице Ленинградской - до пересечения с улицей Воровского до улицы Профсоюзов - с 00 до 18 часов вечера и по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 00 до 18 часов 9 декабря.