Открываем областной краеведческий музей, активно продолжаем модернизацию объектов инфраструктуры ЖКХ, ремонт дворов и дворовых проездов – хорошие новости с оперативного совещания

В этом году будет разработана программа повышения надёжности электросетевого комплекса Мурманской области, включающая реконструкцию оборудования до 2044 года. Также планируется завершить актуализацию генеральной схемы газоснабжения и газификации, подписать с «Газпромом» программу развития на период с 2026 по 2030 годы. На природный газ планируют перевести около 80 источников теплоснабжения.

Ремонты дворов и дворовых проездов, участие во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды и, конечно, долгожданное открытие областного краеведческого музея – эти темы обсудили сегодня в региональном правительстве.

Губернатор Андрей Чибис подключился к встрече из Москвы в режиме видеоконференцсвязи.

Началось традиционное оперативное совещание с позитивной новости. Уже через неделю, 17 марта, после масштабной реконструкции торжественно откроют Мурманский областной краеведческий музей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Первыми новую стационарную экспозицию музея увидят учащиеся – победители олимпиад, участники конкурса «Край Героев», кадеты, юнармейцы, молодёжь и волонтёры культуры, отличившиеся в общественной деятельности, а также почётные гости. Также в первый день работы будут организованы экскурсионные группы для детей и жён участников специальной военной операции, учителей истории, почётных граждан области и города-героя Мурманска».

А уже с 18 марта музей распахнет двери для жителей и гостей города. До конца марта он будет работать в тестовом режиме с 11.00 до 18.00 со вторника по воскресенье. Затем время работы продлят. При покупке билетов картой жителя Мурманской области посетители получают скидку в 20%.

В правительстве региона отметили, что на модернизацию объектов инфраструктуры ЖКХ Кольского Заполярья с 2019 года направили более 6 миллиардов рублей в рамках плана «На Севере - жить!» и почти 3 миллиарда из регионального бюджета.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В сфере водоснабжения и водоотведения выполнены реконструкция станции водоподготовки в п.г.т. Тулома, где решена проблема с качеством питьевой воды в период паводка. Также завершена реконструкция сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива, где установлена автоматизированная водонасосная станция. В Сафоново реконструирована станция водоподготовки, благодаря чему жители населённых пунктов Сафоново и Сафоново-1, а также Росляково теперь обеспечены чистой питьевой водой».

За пять лет модернизировано 20 котельных в разных муниципалитетах. В Мурманске капитально отремонтировано почти 15 километров сетей теплоснабжения.

Алла Истомина, заместитель губернатора - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Работа по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мурманской области в 2025 году продолжается практически во всех городах и населённых пунктах и, конечно же, это неразрывно связано с ограничением комфортных условий для проживания жителей. И мы благодарны людям, которые с пониманием относятся к вынужденным неудобствам, поскольку реализация данных мероприятий направлена на повышение качества и надёжности систем коммунальной инфраструктуры региона, в том числе при прохождении отопительного сезона».

В этом году будет разработана программа повышения надёжности электросетевого комплекса Мурманской области, включающая реконструкцию оборудования до 2044 года. Также планируется завершить актуализацию генеральной схемы газоснабжения и газификации, подписать с «Газпромом» программу развития на период с 2026 по 2030 годы. На природный газ планируют перевести около 80 источников теплоснабжения.

Во время оперативного совещания стало известно, что за 5 лет в Мурманской области отремонтировали более 1200 дворовых проездов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По сравнению с 2020 годом объём выполненных работ увеличился в четыре раза, а общая площадь отремонтированного покрытия составила 164 тысячи квадратных метров. Напомню, что территории, которые стоит отремонтировать в первую очередь, определяли жители».

Работы по обновлению дворов продолжатся. В этом году запланирован ремонт не менее 275 дворовых проездов общей площадью более 61 тысячи квадратных метров.

Элина Парамонова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «В соответствии с дорожной картой уже осуществлён сбор заявок муниципальных образований, проведено онлайн-голосование жителей на портале «Наш Север». Также осуществлён предварительный отбор территорий, на которых запланирован ремонт в 2025 году».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша цель — к 2030 году полностью устранить ямы в дворовых проездах в рамках плана «На Севере — жить!». Задача непростая, амбициозная, но это самый чувствительный вопрос для людей. Мы выделяем большой объём финансовых ресурсов на эти цели и продолжим это делать, чтобы проблему решить».

Мурманская область традиционно станет участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году заявки планируют направить шесть муниципалитетов: Апатиты, Мончегорск, Мурманск, Териберка, Ковдор и Кировск. Сейчас идёт первый этап, когда формируется список территорий для разработки проекта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году заявку готовит и Мурманск. По нашей инициативе увеличен «проходной балл». Сбор заявок в нескольких муниципалитетах уже завершён. Это Кондор и Териберка, а в Мурманске, Апатитах, Кировске сегодня – последний день их приёма. В Мончегорске направить предложения можно до 14 марта».

По результатам сбора предложений жителей будут подготовлены заявки на всероссийский этап конкурса. Их направят до 1 июня 2025 года.