Открываются врата Рая, или Ураза-байрам отметили в Мурманске

Заполярье - многонациональный регион, в котором на протяжении многих лет мирно живут представители разных конфессий. У нас отмечают не только большие православные, но и, например, мусульманские праздники. В начале мая - это Ураза-Байрам.

Сотни верующих собрались под стенами Духовного центра на улице Фролова в Мурманске, чтобы отпраздновать один из самых крупных праздников в исламе. После Рамадана – строго поста отмечают Ураза-байрам, или, если проще, День разговенья. По словам муфтия, во время великого поста верующие посредствам ограничений приближают себя к Богу, а день разговения для верующего – одна из самых больших радостей в жизни. На Ураза-байрам обычно делают уборку, готовят разные блюда, прощают обиды и раздают милостыню малоимущим или нуждающимся. Застолья организуются для сплочения общины, укрепления родственных связей, а также для сохранения традиций и обычаев.

Искандер Хазрат, муфтий города Мурманска: «В этот месяц Всевышний Творец закрывает врата Ада, открывает врата Рая для того, чтобы мы могли приблизиться к довольству Всевышнего Творца через ночные поклонения, путём ночных намазов».