Откуда в Кольском заливе взялось ледяное сало? Как февральские морозы «спутали карты» в жизни мурманчан? Ответы знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманское рыбацкое сообщество решительно настроено против возвращения к скандально известным ещё с нулевых годов рыбным аукционам. Своим мнением на сложившуюся ситуацию делится, депутат Госдумы Алексей Веллер.

Среди экипажа судна «ESER», задержанного в африканском порту за контрабанду девяти с половиной тонн героина, могут быть, как минимум, двое мурманчан. В социальных сетях уже разыскивают родственников мурманских моряков. «Вечёрка» сегодня подробно рассказывает и об этой скандальной ситуации.

Откуда в Кольском заливе взялось ледяное сало? Как февральские морозы «спутали карты» в жизни мурманчан: кто из них опоздал в детские сады. А кто не смог завести авто? Что стало причиной этих холодов? И какую погоду ожидать в Мурманске дальше?

Во сколько обошлись жительнице Мурманска лай её щенка, а владельцу бара музыка для посетителей? На какие суммы штрафуют жильцов, которые своим шумом мешают комфортной жизни соседей? Кому и в какое время шуметь в панельном доме нельзя, а кому – можно? Подробно об этом можно прочитать в новом выпуске «Вечёрки».