Откуда в Мурманске берутся миллиардеры? Ответ знает «Вечёрка»

Мурманская команда КВН «Морская академия» выступила на «Первом канале» в присутствии Президента России Владимира Путина. Но одну из шуток мурманчан вырезали из телеэфира. Какую и почему? Читайте об этом в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

В Мурманске стало на одного миллиардера меньше. Но зато появился один северянин с доходом более 10 миллиардов рублей в год. Как люди легально заработали такие огромные деньги? Об этом можно узнать из завтрашней «Вечерки».

В Мурманске появился первый, и пока единственный в области, контейнер для сбора отработавших свой ресурс батареек. Мурманчане так обрадовались этому, что понесли в спецбокс и ртутьсодержащие лампы, и бумагу, и пакеты. Проблеме сбора вредных батареек посвящен ещё один материал «Вечернего Мурманска».