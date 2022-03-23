Откуда вода попадает в кран квартиры? Юные северяне нашли ответ на вопрос в ГОУП «Мурманскводоканал»

Ко дню ЖКХ школьникам провели экскурсию на водонапорную станцию ГОУП «Мурманскводоканал» в Молочном. Отсюда вода поступает во многие дома жителей областного центра и Кольского района.

Вода в Мурманской области одна из самых чистых на всей территории России, в ней меньше всего содержания вредных веществ, об этом рассказали ученикам первого класса гимназии №6 во время экскурсии на водонапорную станцию в посёлке Молочный.

Артём Кузьмин, пресс-секретарь ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы с радостью откликнулись на предложение Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области, чтобы в рамках празднования Дня работника жилищно-коммунального хозяйства провести экскурсию для детей. Это очень важно, так как дети должны понимать, откуда в наших домашних кранах появляется вода, как она очищается».

Воду для ряда населенных пунктов Кольского района и части домов Мурманска берут из реки Кола. От неё фактически и начинается знакомство со стратегически важным предприятием. Школьникам интересно буквально всё: от работы водонапорного насоса до новых технологий, которые внедряют на водоканале. В отличие от музея, некоторые вещи здесь можно потрогать, например, фильтрующий материал, который напоминает крупный песок.

Новенькие устройства, которые с таким интересом первоклашки фотографируют на камеры мобильных, часть большой системы по автоматическому анализу воды. Благодаря приборам удаётся сохранять её качество на стабильно высоком уровне.

Владимир Блинов, заместитель начальника цеха «Южные водопроводно-канализационные сооружения»: «Сейчас, в данный период года, мы подаём около 23000 кубических метров воды в сутки. В последнее время мы проводим массово работы по ремонту и реконструкции существующих сооружений, проводим работы по гидроизоляции, по замене фильтрующего материала, по замене запорной арматуры, для того чтобы повысить надёжность и качество воды, которую мы подаём в квартиры северян».

В Минжкх региона такие экскурсии называют хорошим подспорьем в профориентации. Возможно, кто-то из детей захочет стать инженером и заниматься, к примеру, гидросооружениями. Такие специалисты нарасхват.

Сергей Лупанский, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Мы решили начать с водоканала. Потом дети посетят Мурманскую ТЭЦ и Северную котельную «Мурманэнергосбыта». Организуют экскурсии по крупным энергетическим и коммунальным предприятиям и для школьников из других городов региона».