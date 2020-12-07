Отличившихся волонтёров Полярного наградили памятными медалями и благодарственными письмами губернатора Мурманской области

Отметили День волонтёра и отдалённые от столицы Заполярья города области. В ЗАТО Александровск самых активных добровольцев отметили сразу в нескольких учреждениях.

Напомним, День волонтёра в России начали отмечать не так давно, но этот праздник уже стал не просто традицией, а своеобразной чертой, под которой можно подвести итоги уходящего года.

Наталья Вахрушева, волонтёрское объединение «С.И.Л.А», г. Полярный: «Это не работа, это часть нашей жизни. В тяжёлое время пандемии мы старались помогать людям, оказывали им помощь, поэтому эта награда значит очень многое».

Много среди добровольцев и детей, они искренне прониклись всеобщей бедой и по возможности старались быть рядом со старшими товарищами.

Виктория Бережная, волонтёрское объединение «С.И.Л.А», г. Полярный: «Безусловно, волонтёрство-2020 – это для всех необычный формат, сложный. Мы столкнулись с определёнными ограничениями. Но это большой опыт: мы должны быть снисходительны друг к другу. Волонтёрство-2020 научило нас больше слушать людей».

В Центре культуры «Север» с октября 2017 года свою деятельность начало волонтёрское объединение «Импульсы Севера». В его составе ребята среднего звена школ города и студенты средних профессиональных колледжей города Полярного. На выходных добровольцы организовали свой «Доброфорум».

Александр Суконнов, волонтёрское объединение «Импульсы Севера», г. Полярный: «Участие в таких форумах мне даёт опыт и понимание того, чем я занимаюсь в нашей организации и в волонтёрстве».

В этом году Саша стал одним из победителей премии добра «Топ-15 самых добрых людей Мурманской области». Почти 7 десятков волонтёров в 2020 году объединились для того, чтобы оказывать помощь в доставке продуктов питания и лекарств пожилым людям, ветеранам, участвовать в раздаче защитных масок.

Ольга Улиткина, директор ДШИ г. Полярного: «Всем нужна помощь, потому что, если мы будем чувствовать тепло и доброту к другим людям, мы сможем победить любую напасть и даже ковид».

Отличившихся волонтёров Полярного наградили памятными медалями и благодарственными письмами губернатора Мурманской области «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».