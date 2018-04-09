Отличная тренировка перед большим турниром

Первенство Мурманской области по блицу и быстрым шахматам прошло столице Заполярья. Юные шахматисты пробовали свои силы перед Всероссийскими соревнованиями, которые скоро пройду в Сочи.

В зале стоит напряжённая тишина, времени на обдумывание ходов у спортсменов почти нет. Игроки умело передвигают фигуры и сосредоточенно всматриваются в расстановку фигур на доске, пытаясь найти брешь в защите соперника, чтобы как можно скорее, произнести победное: «Шах и мат!»

Сегодня на региональных соревнованиях принимают участие дети в возрасте от 8 до 18 лет, которые играют в блиц и быстрые шахматы. Для многих из них этот турнир - хорошая тренировка перед поездкой в Сочи.

- Первенство области - хорошая тренировка перед предстоящим турниром, - говорит Геннадий Киселев, тренер-преподаватель ДЮСШ № 17 (г.Мурманск). - Через неделю сборная области выезжает в Сочи на Первенство России. Там также пройдут соревнования по блицу и быстрым шахматам.

Среди участников сегодняшних игр в зале за досками сидят и начинающие шахматисты, и опытные призёры соревнований, в том числе Ирина Полято. Несколько лет назад девушка становилась чемпионкой России, а в прошлом году в своей возрастной категории взяла «бронзу». Поле месяцев упорных тренировок она готова к новым сражениям.

- Я хочу войти в тройку лидеров, чтобы в следующем году опять поехать на Чемпионат России, - поделилась своей мечтой с журналистами «Арктик-ТВ» Ирина Полято.

Организаторы регионального первенства отмечают, что популярность шахмат в области растёт. Заявок на участие в областных соревнованиях много, но приехать в Мурманск смогли не все. По словам организаторов, подводят муниципальные спорткомитеты, которые не всегда выделяющие средства на поездку потенциальным гроссмейстерам.

- Заявлено было 160 участников, потом их стало 120, в итоге приняли участие около ста, - сетует Сергей Якименко, главный судья Первенства Мурманской области по быстрым шахматам и блицу. - Это на все три дня игр.

Для тех, кто не борется за поездку на Чемпионаты страны, областной турнир - шанс заявить о себе и отличная возможность пополнить портфолио новыми победами. В этом году в турнире приняли участие воспитанники спортивных школ из областного центра, Кировска, Мончегорска, Кольского района и Заполярного.