Отличный лёд – лекарство от любой хандры!
Новогодние праздники закончились, но это вовсе не значит, что развлечений тоже уже не будет. Выходной день или свободный вечер всегда можно провести весело и с пользой. Например, на льду.
Покататься на коньках в Мурманске можно было и во время новогодних каникул, стадионы работали почти все праздничные дни. Принимали посетителей, развлекали флэш-мобами и акциями.
Екатерина: «Настроение весёлое, отличное. Лёд крутой! Давно не выходили на стадион, в первый раз вышли в этом году, классно».
Инна: «Здорово, музычка. Настроение отличное, лучше, чем в гостях».
Ирина: «Просто весело проводить время, кататься, общаться с друзьями».
Елена: «Настроение замечательное, несмотря на то, что погода у нас такая хитрая оказывается. Нас это не смутило и нам нравится очень. Мы в первый раз на катке. А я второй. В первый раз на большом катке».
Действительно, тёплый январь стал неожиданным сюрпризом в новом году. Тёплая по январским меркам погода в Мурманской области держится до сих пор. Однако, это вовсе не повод для отмены зимних забав.
Валентин Юрченко, управляющий катком стадиона «Строитель»: «Благодаря нашим хоккеистам здесь очень сложная структура льда. Сделана подушка большая. И сегодня, чтобы сохранить лёд, просто сняли мокрый слой, поэтому сейчас поверхность в достойном качестве».
Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь все депрессивные настроения снимаются, на мой взгляд, самым лучшим образом, естественными факторами – прохладный воздух, движение. Всех призываю, ещё много новогодних праздников впереди, надо проводить их на лыжах, на коньках, активно двигаться».
Катки на больших Мурманских стадионах, в том числе и на «Строителе», открыты для всех желающих. И тех, кто только хочет научиться делать первые «шаги» и для тех, кто в силах сделать на льду размашистый ойлер.