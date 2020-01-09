Отличный лёд – лекарство от любой хандры!

Новогодние праздники закончились, но это вовсе не значит, что развлечений тоже уже не будет. Выходной день или свободный вечер всегда можно провести весело и с пользой. Например, на льду.

Покататься на коньках в Мурманске можно было и во время новогодних каникул, стадионы работали почти все праздничные дни. Принимали посетителей, развлекали флэш-мобами и акциями.

Екатерина: «Настроение весёлое, отличное. Лёд крутой! Давно не выходили на стадион, в первый раз вышли в этом году, классно».

Инна: «Здорово, музычка. Настроение отличное, лучше, чем в гостях».

Ирина: «Просто весело проводить время, кататься, общаться с друзьями».

Елена: «Настроение замечательное, несмотря на то, что погода у нас такая хитрая оказывается. Нас это не смутило и нам нравится очень. Мы в первый раз на катке. А я второй. В первый раз на большом катке».

Действительно, тёплый январь стал неожиданным сюрпризом в новом году. Тёплая по январским меркам погода в Мурманской области держится до сих пор. Однако, это вовсе не повод для отмены зимних забав.

Валентин Юрченко, управляющий катком стадиона «Строитель»: «Благодаря нашим хоккеистам здесь очень сложная структура льда. Сделана подушка большая. И сегодня, чтобы сохранить лёд, просто сняли мокрый слой, поэтому сейчас поверхность в достойном качестве».

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь все депрессивные настроения снимаются, на мой взгляд, самым лучшим образом, естественными факторами – прохладный воздух, движение. Всех призываю, ещё много новогодних праздников впереди, надо проводить их на лыжах, на коньках, активно двигаться».

Катки на больших Мурманских стадионах, в том числе и на «Строителе», открыты для всех желающих. И тех, кто только хочет научиться делать первые «шаги» и для тех, кто в силах сделать на льду размашистый ойлер.