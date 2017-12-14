Отловщиков безнадзорных собак ожидают внеплановые проверки

Несколько дней назад в эфире телеканала «Арктик-ТВ» был показан сюжет о мурмашинском Центре временного содержания животных. На сообщения в СМИ отреагировала природоохранная прокуратура.

По информации правоохранительных органов, за последний год в Мурманской области уменьшилось количество жалоб на стаи агрессивных собак на улицах, как и фактов обращения граждан, пострадавших от укусов псов, в больницы. Отчасти это связано и с активизацией деятельности отловщиков.

Контролирующие организации пристально следят за деятельностью всех служб отлова, работающих на территории области, в том числе и из-за широкого общественного резонанса. С начала года в природоохранную прокуратуру, комитет по ветеринарии и в приёмную президента поступило несколько десятков жалоб от обеспокоенных граждан. По всем просьбам были проведены проверки, в общей сложности специалисты совершили 12 выездов, большинство из которых в мурмашинский центр. Некоторые нарушения были установлены, однако самые резонансные обвинения на сегодняшний день не подтвердились.

По последним обращениям, которые были освещены в СМИ, новые внеплановые проверки уже согласованы.