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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.22 19:30

Отмечаем день рождения холодильника в холодильнике!

Ровно 123 года назад, 8 августа 1899 года, американец Альберт Маршалл получает патент на агрегат, который мы привыкли называть «холодильником». Современную кухню практически невозможно себе представить без холодильного шкафа. Это устройство настолько глубоко проникло в нашу повседневную жизнь, что порой целые отрасли зависят от исправности бытовых холодильных установок.

Ровно 123 года назад, 8 августа 1899 года, американец Альберт Маршалл получает патент на агрегат, который мы привыкли называть «холодильником». Современную кухню практически невозможно себе представить без холодильного шкафа. Это устройство настолько глубоко проникло в нашу повседневную жизнь, что порой целые отрасли зависят от исправности бытовых холодильных установок.

Начиная с древних времён люди озадачились проблемой сохранения продуктов. Кода-то для этого использовались погреба, куда с зимы стаскивался лёд, а некоторые народы севера до сих пор пользуются природными источниками холода. Всё изменилось с изобретением первого холодильника, причём здесь Маршалл не был пионером. Ещё в середине XIX века Фердинанд Карре построил абсорбционную холодильную машину, правда популярности его устройство так и не нашло.

Начиная с XX века холодильники стали неотъемлемой частью бытовой и промышленной жизни человечества. Одна из сфер, где наличие холодильных установок жизненно необходимо – рыболовная отрасль. Благодаря гигантским холодильникам на столах россиян есть свежая рыба, которую развозят из нашего порта по всей стране.

Виктор Фёдоров, начальник службы эксплуатации аммиачных холодильных установок ММРП: «Хранение продукции в современных условиях, когда очень большая продолжительность доставки, очень важная составляющая. Надо сохранить продукцию, причём сохранить не просто – вот заморожено, а чтобы она было высокого качества».

По словам начальника службы эксплуатации холодильных установок рыбного порта, принцип работы у промышленных и бытовых холодильников примерно одинаковый.

Виктор Фёдоров, начальник службы эксплуатации аммиачных холодильных установок ММРП: «Принцип действия у всех один. Но это для тех, кто знает обратный цикл Карно».

Изнутри холодильная установка порта впечатляет – люди, работающие здесь, по сути, находятся в полноценной морозильной камере, правда, размером она с ангар. Продукция, для которой нужны такие установки, долго на месте не лежит, её стараются быстро отправить на реализацию.

Благодаря изобретению холодильника каждый из нас может полакомится свежей рыбой, мясом или мороженым, которого порой так не хватает летом.

 

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