Отмечали День моряка-подводника, 11-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и дали старт первому чемпионату России по зимнему плаванию на «Семечке» - яркие события уходящей недели

Установлена предварительная причина пожара в заброшенном здании ресторана «Панорама» на проспекте Героев-североморцев Мурманска. Напомним, что возгорание произошло в воскресенье. Спасатели эвакуировали жильцов девятиэтажки, примыкающей к зданию, - 20 человек, среди которых был грудной ребёнок. По данным спасателей, предварительной причиной крупного пожара стал умышленный поджог.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Евгений Городилов, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Мурманчане отметили 11-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По итогам референдума, который провели в марте 2014 года, в этот день в Кремле подписали договор, по которому полуостров вновь вошёл в состав нашей страны. Это историческое событие стало символом патриотизма и сплоченности народа.

День моряка-подводника отметил в походе экипаж подводного крейсера «Новомосковск».

А военные следователи Гаджиевского гарнизона почтили память погибших подводников. Офицеры ведомства возложили цветы к мемориалу «Морская душа» в городе воинской славы Полярном. Комплекс установлен в честь моряков-подводников и стал символом мужества и верности долгу. 19 марта в России отмечают профессиональный праздник военнослужащих Подводных сил страны. Дата выбрана неслучайно. В это время в 1906 году император Николай II включил подводные лодки в состав Российского императорского флота.

Рабочая поездка в Ковдор стала крайне насыщенной для губернатора Мурманской области. Там он провёл ряд важных встреч и посетил обновленные объекты. За всем внимательно наблюдала и везде вместе с главой региона побывала корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова.

Сотрудники Государственной трудовой инспекции пообщались со студентами Мурманского арктического университета и рассказали им о том, как устроиться на работу и не оказаться в дураках.

На дорогах Мурманска нередко можно встретить автомобили экстренных служб с разбитыми бамперами или помятым корпусом – всё это последствия их непредвиденных ДТП с другими участниками дорожного движения. Кто-то специально не пускает автомобили со спецсигналами, а кому-то попросту некуда деться. Но за задержку скорой помощи или пожарной службы может последовать серьёзное наказание.

В Мурманской области завершён учебно-тренировочный сбор спасателей МЧС, которые специализируются на работе с техникой повышенной проходимости. Больше недели они тренировались, улучшали навыки в картографии, ориентировании на пересеченной местности, оказании экстренной медпомощи и управлении снегоходами.

Мурманские наркополицейские задержали местного жителя, который переоборудовал несколько комнат в своей квартире для выращивания запрещённых наркосодержащих растений. Сотрудники правопорядка изъяли осветительные приборы, обогреватели, вентиляторы, 21 горшок с растениями, минеральные удобрения, а также уже готовые к употреблению наркотические средства растительного происхождения. Образцы были направлены на экспертизу, результат которой показал, что задержанный хранил почти 600 граммов марихуаны. Полицейским задержанный пояснил, что выращивал запрещенные растения для личного употребления. Всю необходимую информацию, а также оборудование он нашёл в сети «Интернет». В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.

Установлена предварительная причина пожара в заброшенном здании ресторана «Панорама» на проспекте Героев-североморцев Мурманска. Напомним, что возгорание произошло в воскресенье. Спасатели эвакуировали жильцов девятиэтажки, примыкающей к зданию, - 20 человек, среди которых был грудной ребёнок. По данным спасателей, предварительной причиной крупного пожара стал умышленный поджог.

В Мурманске дали старт чемпионату России по зимнему плаванию. Для мероприятия подготовили специальный бассейн на Семёновском озере.

Спортсмены со всех регионов России приезжают в столицу Заполярья, чтобы выступить в своих дисциплинах. В рамках Праздника Севера в Долине Уюта состоялись старты по лыжным гонкам.

На Ледовой арене Северного флота в Североморске торжественно открыли детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов». Он был приурочен ко Дню моряка-подводника.

В Мурманской области для школьников традиционно проводится Всероссийская интеллектуальная игра «1418». Вопросы в ней посвящены основным событиям Второй мировой, Великой Отечественной войны и 80-й годовщине Великой Победы.

В Мурманске выпускники 11-х классов местных школ сдали очередной репетиционный единый государственный экзамен по русскому языку.

В течение нескольких дней представители более двадцати регионов изучали опыт Заполярья по привлечению инвестиций, а также обсуждали, как развитие местной кухни влияет на динамику появления новых инвестпроектов в регионах.

Япониские моти набирают популярность среди мурманчан Кристина Харатова, корреспондент «Арктик-ТВ», недолго думая, отправилась к мурманскому кондитеру учиться их лепить своими руками.

У росомах уже весна? Редкими кадрами с хищниками поделились сотрудники Лапландского заповедника в социальных сетях. Недавно видеокамера запечатлела двух росомах. Это редкость, ведь эти животные одиночки и объединяются в пары только на время гона. Мимо фотоловушек они обычно проходят по одной. Но в позапрошлом году специалисты заповедника записали интересное видео с тремя росомахами: мамой и двумя подросшими детёнышами, а вот пары ещё не было, отмечают сотрудники учреждения.